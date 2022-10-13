Президент США Джо Байден заявил, что итоги голосования по антироссийской резолюции в Генассамблее ООН показали, как мир сплотился против действий и угроз со стороны России.
"Вместе с Генассамблеей ООН мы не потерпим незаконных попыток аннексии, — заявил Байден. — Россия не может захватить территорию другой страны и объявить её своей. Украина имеет те же права, что и любое другое суверенное государство.
При этом он подчеркнул, что теперь совместно с ООН необходимо привлечь российскую сторону к ответственности.
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