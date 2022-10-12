Ушаков: Турция и РФ наращивают связи после отказа Анкары поддержать санкции

Помощник российского лидера Юрий Ушаков прокомментировал отказ Турции поддержать западные санкции против России.

По словам Ушакова, именно благодаря такой позиции Анкары торгово-экономическое партнёрство между Турцией и РФ укрепляется и расширяется.

"Турция принципиально не присоединяется к противозаконным антироссийским санкциям Запада и то, что Турция занимает такую позицию, придает дополнительный импульс расширению торгово-экономического партнерства", — сказал Ушаков журналистам.

Ушаков напомнил, что торговый оборот между Турцией и Россией увеличился на 57% в 2021 году, а за первую половину 2022 года он вырос ещё 80 процентов.