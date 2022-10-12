Сенатор США Рид сравнил ситуацию вокруг Украины с Карибским кризисом

Американский сенатор Джек Рид сравнил нынешнюю ситуацию вокруг Украины с Карибским кризисом. Об этом пишет издание Politico.

Заявление Рида последовало после выступления президента США Джо Байдена, который сказал, что конфликт на Украине чреват "Армагеддоном", отмечает издание.

По мнению Рида, Америка должна сделать всё возможное для защиты воздушного пространства Украины.