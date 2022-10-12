Politico: обнародованные США данные об убийстве Дугиной — предупреждение Киеву

Вашингтон обнародовал данные о причастности Украины к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, чтобы предупредить Киев о необходимости избегать подобных провокаций в будущем, пишет Politico.

По информации издания, представители США были шокированы, когда узнали о взрыве автомобиля, в котором находилась Дугина.

"Публикация об убийстве должна была послужить предупреждением для украинского руководства", — сказал американский чиновник, пожелавший сохранить анонимность.

Он подчеркнул: Вашингтон хотел обратить внимание Киева на то, что такие провокационные шаги нельзя допускать "в качестве ответа на действия РФ".

20 августа Дугина скончалась во время взрыва машины в Одинцовском районе Московской области. Как сообщили в ФСБ РФ, к её убийству причастны спецслужбы Украины.

Ранее немецкий обозреватель Арнольд Шёльцель сообщил, что обнародованные Вашингтоном сведения об убийстве российской журналистки — ответ США на внезапное заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости срочно принять его страну в НАТО.