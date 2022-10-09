JW: Зеленский разозлил США своим заявлением об ускоренном вступлении в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский "взбесил" США своим заявлением о необходимости принять его страну в НАТО в ускоренном режиме, сообщает Junge Welt.

По словам автора материала Арнольда Шельцеля, в отношениях Вашингтона и Киева образовалась трещина. Он отметил, что западные СМИ после слов Зеленского о желании быстро присоединиться к Североатлантическому альянсу опубликовали информацию, дискредитирующую Украину.

"Были обнародованы сведения о причастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной", — написал Шельцель.

Он также добавил, что американские политики считают последние высказывания президента Украины авантюрными и истеричными. Как уточнил автор, Западу не понравилось заявление Зеленского о "превентивном ударе" по российской территории.

Шельцель напомнил, что официальный Киев "шантажирует" своих западных партнёров с 2014 года.

Он подчеркнул: Штаты по-прежнему не планируют напрямую вмешиваться в конфликтную ситуацию из-за непредсказуемого поведения украинского лидера. При этом поставки военной техники для ВСУ продолжатся, заключил журналист.