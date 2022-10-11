Политолог Журавлёв назвал удар по энергосистеме Украины всеобъемлющим

По мнению политолога Дмитрия Журавлёва, энергосети Украины очень серьёзно пострадали в результате ракетных ударов 10 октября.

Эксперт предупредил, что последствия атаки для украинцев будут весьма ощутимыми.

"Удар по энергосистеме Украины был всеобъемлющим. Практически досталось всей стране. Хотя точных цифр пока нет, но по мнению всех экспертов, ущерб колоссальный. По открытым данным, на Украине поражены не менее 8,22 ГВт ТЭС и ТЭЦ — это порядка 30% тепловой и 15% всей генерации. Это приведет к очень серьезным последствиям", — сказал Журавлёв в беседе с РИА Новости.

Эксперт отметил, что больше всего Украина пострадает из-за прекращения экспорта электроэнергии, лишившись таким образом своего основного источника валютных поступлений. Также под удар попала украинская промышленность, которая напрямую зависит от энергоснабжения.

Политолог добавил, что и рядовые украинцы ощутят на себе последствия ракетных ударов, вся их городская жизнь на бытовом уровне теперь будет выглядеть иначе.

"Хотя Украина не лежит в руинах, но со вчерашнего дня жизнь ее существенно изменилась", — подытожил Журавлёв.