Прохватилов заявил, что при уничтожении РФ спутников НАТО начнётся война с США

У РФ есть средство для выведения из строя спутников НАТО. Им является комплекс "Пересвет", однако при наличии прямых доказательств его применения может развязаться конфликт между РФ и США, что приведёт к Третьей мировой войне. Об этом заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

По его словам, выведение американских спутников из строя означало бы прямой удар по военной инфраструктуре США. Несмотря на то, что спутники, дроны и самолёты Америки передают разведданные ВСУ, Запад не вступает в прямой конфликт с Россией.

"Если и применять наши военные возможности против спутниковых группировок и других систем США, то это нужно делать так, чтобы не было прямых и даже косвенных доказательств нашего воздействия", — сказал Прохватилов в беседе с НСН.

Он напомнил, что в истории немало примеров, когда прямые доказательства участия той или иной страны не были установлены, хотя все понимали, кто стоит за тем или иным действием. Примером является диверсия на "Северных потоках", а также затопление подлодки "Курск".

"Тот же Крымский мост… На мой взгляд, американские спецназовцы готовили эту диверсию, но прямых доказательств нет", — резюмировал Прохватилов.