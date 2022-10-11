В США призвали заморозить отношения с Саудовской Аравией из-за позиции по СВО

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес призвал официальный Вашингтон прекратить все экономические и торговые отношения с Саудовской Аравией на фоне решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Кроме того, по мнению политика, Эр-Рияд должен пересмотреть свою позицию по Украине.

"США должны немедленно заморозить сотрудничество с Саудовской Аравией по всем аспектам, включая продажу вооружений", — заявил сенатор.

Менедес подчеркнул, что саудиты "совершают огромную ошибку" и в контексте украинского конфликта, отказавшись встать на сторону Киева.