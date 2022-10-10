МИД Франции: Киев сам должен диктовать условия переговоров по Украине

Во французском МИД высказались в беседе с РИА Новости по поводу предложения Турции провести на её территории переговоры, касающиеся выхода из украинского кризиса.

По словам члена МИД Франции, время и условия переговоров по урегулированию кризиса на Украине должна диктовать украинская сторона.

Ранее стало известно об идее Турции выступить в роли организатора переговоров между Россией с одной стороны, и США, Британии, Франции и Германии — с другой.