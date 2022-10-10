Песков: Москва не хочет участвовать в ядерной риторике, подогреваемой на Западе

Российское руководство не собирается принимать участие в ядерной риторике, подогреваемой западными странами. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в последнее время коллективный Запад во главе с США активно поднимает темы, связанные с гипотетическим применением ядерного оружия.

"Мы не хотим участвовать в ядерной риторике", — подчеркнул пресс-секретарь российского президента на брифинге.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что мировая обстановка может усугубиться на фоне украинского конфликта. Как пояснил глава США, впервые со времён Карибского кризиса человечеству угрожает ядерная война.