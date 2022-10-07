Американский лидер Джо Байден высказался по поводу ядерной угрозы. Впервые со времён Карибского кризиса и холодной войны миру грозит ядерная война, заявил он, выступая на мероприятии в Нью-Йорке, сообщает пул Белого дома.
При этом вину за эскалацию Байден возложил на руководство России, заметив, что российский президент Владимир Путин не шутит, когда говорит о возможности применения ядерного оружия.
По мнению Байдена, мир никогда не был так близок к "ядерному Армагеддону".
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад нанести превентивный ядерный удар по России. Позже его пресс-секретарь объяснил, что эти слова "не так поняли".
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