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В США снова решили признать Россию спонсором терроризма

Мир

В США решили снова попытаться признать Россию государством-спонсором терроризма. Соответствующий законопроект внесли сегодня в американский конгресс.

В США снова решили признать Россию спонсором терроризма

Старший официальный советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро сообщил об этом в своём микроблоге.

"Линдси Олин Грэм (сенатор — Прим. ред.)и Тед Лье (член палаты представителей — Прим. ред.) объявят Россию террористической державой", — заявил он.

Ранее с просьбами признать Россию государством-спонсором терроризма к США обращались президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако в администрации президента США Джо Байдена отказались "вешать ярлыки" на Россию.

Между тем сегодня в соцсетях были опубликованы кадры расправы украинских нацистов над гражданским населением в Купянске. Эти видео дают предельно чёткое представление о том, кто на самом деле является государством-террористом, и кто спонсирует нацистский режим, продолжая поставлять оружие на Украину.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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