ISW: взрыв на Крымском мосту не приведёт к нарушению российских коммуникаций

Взрыв на Крымском мосту не приведёт к нарушению важнейших российских коммуникаций с Крымом. К такому выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW).

В своём новом отчёте аналитики отмечают, что железнодорожный мост не получил значительных структурных повреждений, а автомобильный, по крайней мере, частично функционирует.

Однако некоторые проблемы в российской логистике всё же могут возникнуть, поскольку сейчас начнутся более тщательные проверки грузов, въезжающих на мост, что замедлит их доставку, считают эксперты из США.

Ранее издание New York Times назвало ответственными за подрыв Крымского моста спецслужбы Украины.