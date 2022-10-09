Американская газета The New York Times назвала, вслед за другим авторитетным изданием — Washington Post, ответственной за подрыв Крымского моста Украину.
"Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил российские сообщения о том, что за нападением стоит Украина. Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение взрыва, добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту", — сообщает NYT в своем аналитическом материале на эту тему.
Напомним, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк сначала признал ответственность Киева за теракт, но затем обвинил в подрыве моста саму Россию.
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Вице-спикер Государственной Думы Пётр Толстой рассказал об украинских объектах, которые надо уничтожить в ответ на теракт на Крымском мосту.