NYT: подрыв Крымского моста организовали спецслужбы Украины

Американская газета The New York Times назвала, вслед за другим авторитетным изданием — Washington Post, ответственной за подрыв Крымского моста Украину.

"Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил российские сообщения о том, что за нападением стоит Украина. Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение взрыва, добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту", — сообщает NYT в своем аналитическом материале на эту тему.

Напомним, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк сначала признал ответственность Киева за теракт, но затем обвинил в подрыве моста саму Россию.