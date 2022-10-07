MD: ФРГ остаётся колонией США даже после взрыва газопроводов РФ

Германия, невзирая на враждебные действия Америки против неё же самой, предпочитает оставаться её колонией, пишет Modern Diplomacy. По мнению автора публикации, причина кроется в коррумпированности правительства, которое может пойти против собственного населения в угоду американским хозяевам.

Отмечается, что в Германии существует шесть партий. В правящую коалицию входит три из них, они наиболее жёстко относятся к РФ и выступают за США, за антироссийское правительство Украины, которое после переворота, организованного Вашингтоном в 2014 году, пришло к власти. ФРГ не отказывается от США даже тогда, когда они взорвали газопроводы РФ, а это является враждебным действием не только по отношению к России, но и к Германии и к её народу.

"Германия — особенно после того, как американские власти взорвали российские газопроводы, проложенные в Германию — продолжает оставаться страной-вассалом США", — резюмирует автор материала.