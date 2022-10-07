Германия, невзирая на враждебные действия Америки против неё же самой, предпочитает оставаться её колонией, пишет Modern Diplomacy. По мнению автора публикации, причина кроется в коррумпированности правительства, которое может пойти против собственного населения в угоду американским хозяевам.
Отмечается, что в Германии существует шесть партий. В правящую коалицию входит три из них, они наиболее жёстко относятся к РФ и выступают за США, за антироссийское правительство Украины, которое после переворота, организованного Вашингтоном в 2014 году, пришло к власти. ФРГ не отказывается от США даже тогда, когда они взорвали газопроводы РФ, а это является враждебным действием не только по отношению к России, но и к Германии и к её народу.
"Германия — особенно после того, как американские власти взорвали российские газопроводы, проложенные в Германию — продолжает оставаться страной-вассалом США", — резюмирует автор материала.
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