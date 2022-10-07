Freitag: западные СМИ не рискуют подозревать США в подрыве "Северных потоков"

Многие западные издания опасаются, что если США окажутся в списке подозреваемых в атаке на "Северный поток-1" и "Северный поток-2", то репутация СМИ пойдёт под откос. Именно поэтому на страницах европейской прессы всё чаще появляются заявления, что во всём виновата Россия. Об этом заявили немецкие аналитики.

Они привели в пример своего коллегу, журналиста Михаэля Тхуманна, который отметил, что Вашингтону якобы бессмысленно взрывать газопроводы, поскольку топливо по ним не поступало. Затем Тхуманн подчёркивает, что после диверсии Германия будет вынуждена закупать американский СПГ, который обойдётся гораздо дороже. Более того, немецкие предприятия придётся переносить за пределы Европы, в первую очередь, в США.

В издании Der Freitag убеждены, что журналист либо не понимает, о чём говорит, либо не хочет говорить правду.

"Когда СМИ не осмеливаются обсуждать неофициальные версии произошедшего, это означает одно: спокойной ночи, демократия", — отмечается в материале.