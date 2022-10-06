По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Запад всем своим поведением демонстрирует желание начать ядерную войну.
Такой вывод Захарова сделала на основании призыва украинского президента Владимира Зеленского, предложившего нанести по России "превентивный ядерный удар", а также слов польского лидера Анджея Дуды, готового отдать территорию своей страны под американское ядерное оружие.
Также Захарова напомнила об опасении, которое выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко, считающего, что его страна может оказаться целью для применения тактического ядерного оружия.
"Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету", — написала Захарова в своём Telegram-канале.
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