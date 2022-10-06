Мирошник: Киев готов отказаться от безъядерного статуса, но ждёт разрешения США

Власти Украины морально готовы пойти на отказ от безъядерного статуса страны. Такое мнение выразил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

По его словам, атаки украинских подразделений на Запорожскую атомную электростанцию свидетельствуют о том, что Киев не будет чётко придерживаться норм Будапештского меморандума. Как пояснил дипломат, военно-политическое командование Украины способно пойти на применение ядерного оружия.

"Нужно только разрешение США, и совсем не факт, что официальное", — отметил Мирошник в беседе с ТАСС.

Он также подчеркнул: ядерное оружие или "грязная бомба" могут появиться у киевского режима только при поддержке Запада.

В декабре 1994 года Украина, РФ, Британия и США подписали Будапештский меморандум, согласно которому Киев решился на ликвидацию своего ядерного потенциала.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал не забывать о том, что на фоне обострения украинского конфликта в мире может начаться ядерная война.