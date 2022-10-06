Власти Украины морально готовы пойти на отказ от безъядерного статуса страны. Такое мнение выразил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
По его словам, атаки украинских подразделений на Запорожскую атомную электростанцию свидетельствуют о том, что Киев не будет чётко придерживаться норм Будапештского меморандума. Как пояснил дипломат, военно-политическое командование Украины способно пойти на применение ядерного оружия.
"Нужно только разрешение США, и совсем не факт, что официальное", — отметил Мирошник в беседе с ТАСС.
Он также подчеркнул: ядерное оружие или "грязная бомба" могут появиться у киевского режима только при поддержке Запада.
В декабре 1994 года Украина, РФ, Британия и США подписали Будапештский меморандум, согласно которому Киев решился на ликвидацию своего ядерного потенциала.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал не забывать о том, что на фоне обострения украинского конфликта в мире может начаться ядерная война.
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