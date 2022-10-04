The American Conservative: Запад добивается свержения Путина. Остальное — провал

Запад добивается свержения российского президента Владимира Путина, заявили американские аналитики. По их мнению, любой другой исход ситуации сочтут за "провал".

Чтобы добиться своей цели, западные партнёры Украины продолжают подталкивать лидера Незалежной Владимира Зеленского к продолжению конфликта.

"Я недооценил стремление Запада пойти на риск мирового пожара, лишь бы не жертвовать своей верой в "явное предназначение", — заявил американский обозреватель Доминик Сансон в статье для The American Conservative. — Нынешний конфликт, похоже, закончится либо падением Путина, либо осознанием Западом того, что порядку времён холодной войны пришёл конец".

Как подчеркнул Сансон, несмотря на то что союзники России действуют в том числе и в контексте собственных национальных интересов, глупо полагать, что Москва останется один на один в конфликте с Западом.