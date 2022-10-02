TAC пристыдил Зеленского за подталкивание мира к ядерному противостоянию

Американский обозреватель Брэдли Девлин назвал заявку украинского лидера Владимира Зеленского на вступление страны в НАТО смехотворной, однако при ближайшем рассмотрении она оказывается хорошо продуманным политическим ходом.

Колумнист The American Conservative отметил, что в данном случае именно Зеленского можно считать ответственным за приближение мира к ядерной войне.

"На первый взгляд, это предложение настолько смехотворно, что можно подумать, будто Зеленский разыгрывает спектакль для возвращения к своей старой профессии стендап-комика. Однако этот срежиссированный политический трюк не повод для смеха", — написал Девлин.

Автор уверен, что Зеленскому, желающему именно сейчас вступить в НАТО, должно быть стыдно за то, что он подталкивает мир к ядерному противостоянию.

Девлин подчеркнул, что Зеленский, подав заявку на присоединение Украины к Альянсу, наглядно демонстрирует, что его нисколько не заботят последствия такого шага, и неважно, было сделано это заявление всерьёз или нет.