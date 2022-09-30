Сатановский заявил, что вступление Украины в НАТО приведёт к удару РФ по США

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение подать заявку на ускоренное вступление в НАТО. Политический эксперт Евгений Сатановский считает, что украинский конфликт является "небольшим эпизодом" противостояния России и Запада, поэтому предполагаемое членство Незалежной в альянсе не изменит развитие событий.

"Большая война началась давно. Не мы её начали, но я подозреваю, что нам её придется завершать, в одиночку или вместе с китайцами — это как придётся", — заявил политолог.

Однако если НАТО решится вступить в прямой конфликт с Россией, то первыми под удар попадут США, указал Сатановский. Приоритетной целью российских ракет станет американское стратегическое оружие, полагает эксперт.

"В ситуации войны с НАТО надо отключать американцев, надо отключать ядерные арсеналы. А где они находятся, совершенно всё равно. Шахты стратегических баллистических ракет, аэродромы, с которых пойдут ядерные бомбы свободного падения", — отметил Сатановский в эфире "Соловьев LIVE".