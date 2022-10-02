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Ветеран ФСБ предложил ввести оборонный сбор для тех, кто бежит из РФ

Мир

По мнению ветерана ФСБ Александра Михайлова, сейчас главная задача спецслужб Украины — посеять панику и сумятицу в российском обществе. И они это будет делать при помощи разведывательно-диверсионных групп на территории РФ.

Ветеран ФСБ предложил ввести оборонный сбор для тех, кто бежит из РФ

Михайлов уверен, что для того, чтобы противостоять созданию хаоса украинцами и в армии, и в тылу РФ, необходимо проводить в России профилактические мероприятия силами специально созданного гражданского актива — народных дружин или оперативных молодёжных отрядов.

Что касается бегущих из России граждан, ветеран уверен, что их жизнь на чужбине "будет не малина", потому что за границей таких россиян встречают с глубочайшим презрением. Кроме того, у сбежавших за границу граждан РФ быстро закончатся деньги, и им придётся очень несладко, уверен эксперт.

Для таких беглецов Михайлов предложил назначить "оборонный сбор", равный по стоимости экипировке одного бойца.

"И это было бы правильно, потому что те, кто уезжает, не попадают под сегодняшний вариант мобилизации. Понятное дело, что сейчас их будут фильтровать, возвращать тех, кто попадает под призыв, но факт остаётся фактом — человек, покидающий Родину, лишает её налоговых поступлений, а в случае всеобщей мобилизации — мобилизационного ресурса", — пояснил Михайлов в беседе с "МК".

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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