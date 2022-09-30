После введения ограничительных мер количество граждан, желающих пересечь границу с Грузией через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии, резко сократилось. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своём Telegram-канале.
По его словам, проезда на территории республики сегодня ожидают около трёх тысяч легковых автомобилей и около 1500 фур.
Также он добавил, что положение контролируется властями, хотя ещё вчера оно было близко к критическому.
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