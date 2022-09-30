Меняйло: число желающих пересечь границу с Грузией резко сократилось

После введения ограничительных мер количество граждан, желающих пересечь границу с Грузией через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии, резко сократилось. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своём Telegram-канале.

По его словам, проезда на территории республики сегодня ожидают около трёх тысяч легковых автомобилей и около 1500 фур.

Также он добавил, что положение контролируется властями, хотя ещё вчера оно было близко к критическому.