Запорожская область разрабатывает новый устав как субъекта РФ. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
По его словам, в создании документа участвуют федеральные эксперты, депутаты Государственной думы и российские сенаторы. Как пояснил представитель ВГА, все работы планируется завершить уже в ближайшие дни.
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