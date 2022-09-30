Запорожская область приступила к созданию устава региона как субъекта РФ

Запорожская область разрабатывает новый устав как субъекта РФ. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

По его словам, в создании документа участвуют федеральные эксперты, депутаты Государственной думы и российские сенаторы. Как пояснил представитель ВГА, все работы планируется завершить уже в ближайшие дни.