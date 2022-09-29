Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что аварии на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" зафиксировали на территории, которую контролируют американские спецслужбы.
По словам российского дипломата, Штаты отвечают за происходящее в экономической зоне Дании и Швеции.
"Точно находятся под контролем разведки США", — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства, передаёт "Соловьёв Live".
Ранее Захарова призвала американских чиновников, которые угрожали уничтожить "Северные потоки", ответить, атаковал ли их Вашингтон.
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Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.