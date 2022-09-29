Захарова: ЧП на "Северных потоках" произошли в зоне ответственности разведки США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что аварии на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" зафиксировали на территории, которую контролируют американские спецслужбы.

По словам российского дипломата, Штаты отвечают за происходящее в экономической зоне Дании и Швеции.

"Точно находятся под контролем разведки США", — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства, передаёт "Соловьёв Live".

Ранее Захарова призвала американских чиновников, которые угрожали уничтожить "Северные потоки", ответить, атаковал ли их Вашингтон.