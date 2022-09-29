Вашингтон должен дать ответ, были ли реализованы угрозы в отношении "Северного потока", которые прозвучали в январе 2021 года. Об этом заявили в МИД РФ.
Также в ведомстве отметили, что инцидент на "Северных потоках" произошёл в зоне, которая находится под контролем американской разведки.
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Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.