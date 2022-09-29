МИД РФ призвал США ответить, реализовались ли угрозы в адрес "Северного потока"

Вашингтон должен дать ответ, были ли реализованы угрозы в отношении "Северного потока", которые прозвучали в январе 2021 года. Об этом заявили в МИД РФ.

Также в ведомстве отметили, что инцидент на "Северных потоках" произошёл в зоне, которая находится под контролем американской разведки.