На следующей неделе состоится саммит Евросоюза, в ходе которого будут обсуждаться референдумы в Донбассе и диверсии, которые были совершены на "Северных потоках".
Также ЕС планирует прийти к соглашению в отношении очередного пакета санкций против России, передаёт РИА Новости.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.