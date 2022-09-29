На саммите ЕС обсудят референдумы и диверсии на "Северных потоках"

На следующей неделе состоится саммит Евросоюза, в ходе которого будут обсуждаться референдумы в Донбассе и диверсии, которые были совершены на "Северных потоках".

Также ЕС планирует прийти к соглашению в отношении очередного пакета санкций против России, передаёт РИА Новости.