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Associated Press заявило о реальности применения РФ ядерного оружия на Украине

Мир

В американской прессе активно обсуждается возможность применения Россией ядерного оружия на Украине. Очередная статья на эту тему опубликована в The Associated Press.

Associated Press заявило о реальности применения РФ ядерного оружия на Украине

"Насколько реальны ядерные угрозы Путина Украине?" — гласит заголовок публикации.

Особое внимание в статье уделено фразе Владимира Путина "Это не блеф". Западные аналитики восприняли это как угрозу применения ядерного вооружения в рамках противостояния с Украиной. Обозреватель рассуждает о тактическом варианте такого оружия и последствиях его применения.

"Удар тактическим ядерным оружием по Украине не будет иметь катастрофических последствий такого масштаба, как удар стратегическими боеголовками", — пишет автор публикации.

Однако, по его словам, такое оружие не просто уничтожит войска в непосредственной близости от эпицентра удара, но и заразит обширные территории, подвергнув радиационному риску большое количество мирных жителей в густонаселённой Украине и соседних странах.

Российское издание "Военное обозрение" отмечает, что участившиеся случаи публикации подобных статей в западной прессе — тревожный знак.

"Складывается такое впечатление, что западную общественность постепенно подготавливают к реальности крупномасштабного конфликта с обменом ядерными ударами. Современные западные лидеры уже плохо представляют себе всю катастрофичность реализации ядерного сценария."

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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