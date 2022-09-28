Власти США планируют утвердить новый пакет военной помощи для Украины на сумму в 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, в этот раз Штаты намерены приобретать оружие для Киева у фирм-производителей, чтобы не опустошать американские резервы. В материале сказано, что США собираются предоставить украинской армии несколько пусковых установок HIMARS, снаряды для них, комплексы противодействия БПЛА и запчасти.
Кроме того, Reuters отмечает, что новый пакет военной помощи будет включать в себя программы обучения для представителей Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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