Reuters: США готовят для Украины новый пакет военной помощи на сумму в $1,1 млрд

Власти США планируют утвердить новый пакет военной помощи для Украины на сумму в 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в этот раз Штаты намерены приобретать оружие для Киева у фирм-производителей, чтобы не опустошать американские резервы. В материале сказано, что США собираются предоставить украинской армии несколько пусковых установок HIMARS, снаряды для них, комплексы противодействия БПЛА и запчасти.

Кроме того, Reuters отмечает, что новый пакет военной помощи будет включать в себя программы обучения для представителей Вооружённых сил Украины (ВСУ).