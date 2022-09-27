Безсонов: трагедии в Усть-Илимске и ижевской школе — дело рук спецслужб Украины

Произошедшие 26 сентября трагедии — стрельба в военкомате Усть-Илимска и расстрел учеников ижевской школы — результат работы центров психологических операций ВСУ.

Такое мнение высказал замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

По его словам, опубликованные российскими хакерами внутренние документы украинских подразделений Центров информационно-психологических операций Сил специальных операций (ЦИПсО ССО) ВСУ свидетельствуют, что подрывная работа в информационном поле ведётся не только на территории Донбасса, но и в России.

"Звучит слишком круто для них, но американцы сделали на Украине действительно серьёзную структуру, которая может себе это позволить", — добавил он.

С помощью предоставленных Пентагоном технологий украинские спецслужбы могут манипулировать поведением как отдельных людей, так и крупных социальных групп, отметил Безсонов, а потому компетентные российские структуры должны быть готовы к такому развитию ситуации.

Ранее представитель украинских властей призвал Запад нанести ядерный удар по территории России.