Сивков: ядерная война РФ и НАТО может начаться с ударов по российским АЭС

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон составил план действий на случай применения РФ ядерного оружия на Украине. Доктор военных наук, военный эксперт Константин Сивков спрогнозировал возможный сценарий ядерной войны. По его мнению, наиболее вероятным вариантом является ограниченный конфликт, который коснётся только стратегических объектов.

По мнению Сивкова, при осознании западными политиками неизбежности поражения Киева, они могут пойти на крайние меры, поскольку "крушение Украины означает крушение Запада".

"Для спасения Украины они могут решиться на ядерный конфликт: удар по атомным электростанциям на территории России, например, по Курской АЭС", — сказал он в беседе с "Общественной Службой Новостей".

Он также допустил передачу Украине ядерного оружия для нанесения удара по ВС РФ. В этом случае Россия будет вынуждена ответить ядерными ударами по объектам на украинской территории.

НАТО, по словам эксперта, может принять и личное участие в конфликте.

"Начинаются военные действия, Россия наносит удары по территории стран, которые находятся в составе НАТО. Терпя поражение от России, НАТО может пойти на применение тактического ядерного оружия", — считает он.

Сивков не исключил сценария, когда США развернут конфликт против РФ. Америка может нанести ядерные удары по базам России в Сирии и Украине в ответ на нанесение ВС РФ ударов по авианосцам.

Сивков назвал все перечисленные варианты сценариями ограниченной ядерной войны. Он уверен, что вероятность ядерного конфликта невысока, а Россия может применить ядерное оружие лишь в виде ответных действий.