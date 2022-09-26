Кедми заявил, что Запад допустил ошибку, оценивая ядерные планы России

Страны коллективного Запада допустили грубую ошибку, когда оценивали ядерные планы и возможности России. Вашингтон убеждён, что Москва способна применить только тактическое оружие. Однако, по мнению военного эксперта Якова Кедми, при необходимости Россия задействует стратегические системы.

"Нет целей для тактического ядерного оружия, не то что на Украине — в Европе. Современное оружие позволяет обойтись без этого", — указал он.

Кедми отметил, что военные учения российской армии могут подсказать, к чему на самом деле готовится Москва. В ходе недавних манёвров Россия отрабатывала не тактический ядерный удар, а применение стратегических систем. Эксперт убеждён, что именно это ожидает главных противников Москвы.

"Все они, начиная от разведки и дальше, допускают колоссальную, грубейшую ошибку. Хочешь знать, к чему противник готовится — смотришь, какие манёвры он проводит, что он тренирует. Что российская армия отрабатывала, то они и получат", — заявил Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".