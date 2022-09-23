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Политолог о требованиях Польши репараций: "Может быть, выставить свои счета"

Мир

Политолог, эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о требовании Польши репараций.

Политолог о требованиях Польши репараций: "Может быть, выставить свои счета"

Глава Белоруссии назвал политику Польши "безмозглой".

Суздальцев считает неправильным столь эмоционально реагировать на слова представителей Польши. Он оценил ответ Лукашенко как непрофессиональный.

"Претензии Польши безосновательны тоже, с другой стороны. Напоминаю, что Польша в свое время, почти 20 лет, контролировала Западную Белоруссию и Западную Украину. Пакт Риббентропа — Молотова. Это не их коренная земля. Коренная земля была в составе Речи Посполитая, было огромное государство, это была империя, которую поляки потеряли. Отсюда все эти проблемы. Но поляки сейчас предъявляют претензии ко всем: Германии, России, Беларуси. Это внутриполитические проблемы", — объяснил эксперт.

Политолог считает, что Лукашенко следовало бы напомнить властям Польши о том, что границы польско-западнобелорусские согласованы в рамках Потсдамского соглашения. Суздальцев считает, что возвращение к этой теме приведёт только к "разжиганию страстей".

Эксперт по странам СНГ рассказал, что у белорусов есть больное место — Белосток.

"Они могут потребовать от Польши возращения Белостока, где исчезло почему-то 2 миллиона белорусов и оказалось 2 миллиона поляков, католиков. Так что там есть очень богатая тема. На самом деле, надо к ней серьёзно относится. Может быть, выставить свои счета", — выразил своё мнение Суздальцев.

Ранее Александр Лукашенко предрёк Польше "грандиозный шухер" перед выборами.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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