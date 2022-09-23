Политолог о требованиях Польши репараций: "Может быть, выставить свои счета"

Политолог, эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о требовании Польши репараций.

Глава Белоруссии назвал политику Польши "безмозглой".

Суздальцев считает неправильным столь эмоционально реагировать на слова представителей Польши. Он оценил ответ Лукашенко как непрофессиональный.

"Претензии Польши безосновательны тоже, с другой стороны. Напоминаю, что Польша в свое время, почти 20 лет, контролировала Западную Белоруссию и Западную Украину. Пакт Риббентропа — Молотова. Это не их коренная земля. Коренная земля была в составе Речи Посполитая, было огромное государство, это была империя, которую поляки потеряли. Отсюда все эти проблемы. Но поляки сейчас предъявляют претензии ко всем: Германии, России, Беларуси. Это внутриполитические проблемы", — объяснил эксперт.

Политолог считает, что Лукашенко следовало бы напомнить властям Польши о том, что границы польско-западнобелорусские согласованы в рамках Потсдамского соглашения. Суздальцев считает, что возвращение к этой теме приведёт только к "разжиганию страстей".

Эксперт по странам СНГ рассказал, что у белорусов есть больное место — Белосток.

"Они могут потребовать от Польши возращения Белостока, где исчезло почему-то 2 миллиона белорусов и оказалось 2 миллиона поляков, католиков. Так что там есть очень богатая тема. На самом деле, надо к ней серьёзно относится. Может быть, выставить свои счета", — выразил своё мнение Суздальцев.

Ранее Александр Лукашенко предрёк Польше "грандиозный шухер" перед выборами.