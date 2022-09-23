Лукашенко предрёк Польше "грандиозный шухер" перед выборами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители Польши не позволят Варшаве развязать войну, иначе стране придёт конец.

"Но если поляки вообще очумеют и где-то войнушку развяжут — это конец стране. Но, думаю, до этого не дойдет, потому что польский народ не позволит", — сказал Лукашенко.

По его словам, Польша не сильно пострадала санкций ЕС против РФ, однако Варшаве помогает Вашингтон. Тем не менее, страна сама портит отношения со своими союзниками. Белорусский лидер напомнил, что Польша предъявила Германии претензии по поводу выплаты репараций.

"Прежде чем требовать от немцев компенсацию, подумай, что ты же тоже кому-то должен. Это такая безмозглая ситуативная политика", — отметил Лукашенко.

Он предрёк Польше "грандиозный шухер" перед выборами. По его мнению, польский народ спросит с руководителей страны.