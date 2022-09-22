Как сообщил Тайип Эрдоган, 23 сентября он вместе со своими министрами примет решение об использовании российских карт "Мир" на территории Турции.
Турецкий лидер рассказал, что в данный момент его министрами проводятся переговоры о возможных альтернативах. По их завершению в Стамбуле 23 сентября состоится итоговая встреча с участием министров по этому вопросу, по завершению которой и будет принято финальное решение об использовании платёжной системы "Мир" в Турции.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.