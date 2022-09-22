Решение по использованию карт "Мир" в Турции будет принято Эрдоганом 23 сентября

Как сообщил Тайип Эрдоган, 23 сентября он вместе со своими министрами примет решение об использовании российских карт "Мир" на территории Турции.

Турецкий лидер рассказал, что в данный момент его министрами проводятся переговоры о возможных альтернативах. По их завершению в Стамбуле 23 сентября состоится итоговая встреча с участием министров по этому вопросу, по завершению которой и будет принято финальное решение об использовании платёжной системы "Мир" в Турции.