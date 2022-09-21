Белый дом приступил к срочному редактированию речи президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН после утреннего выступления российского лидера Владимира Путина, сообщил журналист Politico, ссылаясь на источники в американской администрации.
В среду Байден должен выступить на Генеральной ассамблее ООН. В Белом доме рассказали, что президент США должен осудить действия РФ на Украине и призвать страны Организации Объединённых Наций объединиться для противостояния российской агрессии.
Утром 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. Также лидер страны подчеркнул, что при угрозе территориальной целостности России и её народу Кремль применит все имеющиеся "средства защиты", в том числе ядерные.
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