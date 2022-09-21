Вина США и ЕС, а также ситуация на Украине замалчивается или подаётся на Западе столь однобоко, что больше свободы можно обнаружить в Северной Корее. К такому выводу пришёл аналитик Asia Times Джеймс Карден.
Проблема в том, что в отношении украинской трагедии "достаточно точных оценок” не видно даже в перспективе. Сегодня разнообразия в репортажах и аналитике, которую предлагают популярнейшие новостные агентства и издания Америки, нет как класса. Откровенно пропагандируется только одна точка зрения.
Причём самые медийные "специалисты” под видом истины несут миру свои личные точки зрения, как, скажем, экс-посол США в России Майкл Макфол и политолог Военной академии США Роберт Персон.
С этого угла восприятия основным страхом "Путина и его авторитарного режима" считается "демократия, а не НАТО". Мол, у России имперское мышление, а "НАТО — союз оборонительный".
"Оборонительный характер действий альянса за последние десять лет прочувствовали на себе многие страны мира — от Югославии и Ливии до Ирака и Сирии, и так далее, но… это не мешает Западу позиционировать себя ангелами", — считает эксперт.
Даже Фрэнсис Фукуяма, автор книги "Конец истории и последний человек", и тот стал (якобы "просто так") рассказывать, что подлинный мотив нападения Путина был "иной" и не связан с окружением РФ войсками и ударными системами НАТО.
По мнению двух бывших офицеров американской разведки по делам России, Анжелы Стент и Фионы Хилл, Запад подготовил срыв договорённости Украины и России о контурах промежуточного урегулирования конфликта.
Тогда ещё была живой идея обязательства Украины не вступать в НАТО в обмен на "гарантии безопасности от ряда стран".
А политолог Бенджамин Абелоу в своей книге "Как Запад принёс на Украину войну" прекрасно излагает предшествующие обстоятельства.
Расширение НАТО, разумеется, было основным фактором провокации, но полностью развалить систему мировой безопасности помогли решения Америки о выходе из Договора о противоракетной обороне (ПРО) и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Собственно, именно они и убили последние иллюзии на это счёт у Кремля.
"Оборонительный союз” привёз и разместил ракетные установки Mk 41 системы Aegis ("Эгида") на западных рубежах России в Румынии и Польше.
"Не надо быть семи пядей в лбу, чтобы выяснить — системы Aegis не просто оборонительное оружие, поскольку совместимы с различными типами ракет. Иметь под боком "Томагавки" с дальностью 2 500 км Москва однозначно не хотела", — уверен эксперт.
Абелоу напомнил про:
Так что будет нелишним задать себе следующий вопрос, который поднял Абелоу: "В каком положении мы бы оказались, если бы США действовали иначе?"
"Пока ещё есть время подумать, а не бежать в бомбоубежище. Конфликт вошёл в такую стадию, из которой уже практически нет пути назад, только капитуляция одной из сторон. Или ядерная война без победителей — кому что больше нравится", — заключает автор популярнейшего китайского издания.
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