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Daily Express: ЕС может пойти на уступки Путину после новости о зерне и нефти

Мир

Аналитик издания Daily Express Джейкоб Пол заявил, что ЕС может пойти на уступки Путину после новости о зерне и нефти.

Daily Express: ЕС может пойти на уступки Путину после новости о зерне и нефти

В ближайшее время начнёт действовать эмбарго Евросоюза (ЕС) на поставки российского чёрного золота. Помимо этого страны G7 думают, как ввести ограничения на цены нефти из РФ. Однако Москва заявила, что те страны, которые согласятся установить потолок цен на нефти из РФ, вообще не смогут закупать её у Москвы.

Ссылаясь на данные Банка международных расчётов (МБР) Пол пишет, что сокращение импорта нефти из РФ приведёт к нехватке продовольствия. Эксперты связывают это с тем, что из-за недостатка топлива будет использоваться больше зерна для изготовления биотоплива.

По мнению Пола, это может вынудить ЕС пойти на уступки Москве. Европа и так плохо справляется с энергетическим кризисом, поэтому не в их интересах влезать ещё и в продовольственный.

"Владимир Путин, возможно, вздохнул с облегчением после того, как мировые лидеры, надеявшиеся сократить поставки российской нефти, были предупреждены, что это может спровоцировать глобальный продовольственный кризис", — написал Пол.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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