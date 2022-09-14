Если Россия остановит экспорт нефти, Западу грозит война на истощение. Такое мнение высказал американский журналист Блейз Мэлли в статье The National Interest.
США и их союзники пытаются установить ценовой потолок на российскую нефть, а это может спровоцировать серьёзное противостояние между Москвой и западными странами, считает автор публикации.
Он добавил, что к плану G7 и способам его реализации есть большие вопросы. При этом самый важный связан с реакцией Москвы на эту задумку.
Россия, как предполагают инициаторы идеи, согласится с новыми правилами и будет их соблюдать, поскольку в противном случае есть риск лишиться прибыли от экспорта энергоносителей.
Но есть и мнение, что никаких правил РФ соблюдать не будет, а начнёт свою игру. Например, установит для продажи нефти нижний предел и будет лишь ждать, когда покупатели начнут идти сами, предположил Мэлли.
Несоблюдение Москвой ценового потолка может вызвать между Западом и Россией войну на истощение.
"Если Путин решит прекратить экспорт нефти в страны, которые вводят ограничения, то цены на энергоносители снова вырастут, что создаст головную боль для Байдена в преддверии приближающихся промежуточных выборов", — заключил американский аналитик.
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