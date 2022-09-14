NI: решение Путина остановить продажу нефти грозит "войной на истощение" Западу

Если Россия остановит экспорт нефти, Западу грозит война на истощение. Такое мнение высказал американский журналист Блейз Мэлли в статье The National Interest.

США и их союзники пытаются установить ценовой потолок на российскую нефть, а это может спровоцировать серьёзное противостояние между Москвой и западными странами, считает автор публикации.

Он добавил, что к плану G7 и способам его реализации есть большие вопросы. При этом самый важный связан с реакцией Москвы на эту задумку.

Россия, как предполагают инициаторы идеи, согласится с новыми правилами и будет их соблюдать, поскольку в противном случае есть риск лишиться прибыли от экспорта энергоносителей.

Но есть и мнение, что никаких правил РФ соблюдать не будет, а начнёт свою игру. Например, установит для продажи нефти нижний предел и будет лишь ждать, когда покупатели начнут идти сами, предположил Мэлли.

Несоблюдение Москвой ценового потолка может вызвать между Западом и Россией войну на истощение.

"Если Путин решит прекратить экспорт нефти в страны, которые вводят ограничения, то цены на энергоносители снова вырастут, что создаст головную боль для Байдена в преддверии приближающихся промежуточных выборов", — заключил американский аналитик.