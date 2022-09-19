Генсек ООН Гутерреш: введение визовых ограничений против россиян — плохая идея

Визовые ограничения, введённые в отношении граждан РФ некоторыми странами ЕС, должны исчезнуть после урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

В интервью РИА Новости он отметил, что подобные санкции против россиян — это "не очень хорошая идея".

Как пояснил генсек ООН, после начала российской спецоперации отношения Евросоюза и Москвы заметно ухудшились, однако, по его мнению, граждане РФ должны иметь возможность въезжать в европейские страны.

"Вероятно, не очень хорошая идея — не давать им приехать", — сказал Гутерреш.

Ранее представители посольства РФ в Латвии сообщили, что россияне сталкиваются с различными сложностями и провокациями при пересечении государственной границы республики. В дипломатической миссии подчеркнули: граждан России заставляют подписать документ с осуждением действий руководства страны.