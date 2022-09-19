Посольство: граждан РФ заставляют осудить действия Москвы при въезде в Латвию

Россиян ожидают различные провокации в ходе пересечения госграницы Латвии. Об этом сообщает посольство РФ в республике.

Граждан России заставляют подписать документ с осуждением действий руководства страны, пишет РБК со ссылкой на представителей дипмиссии.

В посольстве подчеркнули: если туристы отказываются оставлять подписи, им не разрешают въезжать на территорию Латвии. Кроме того, дипломаты отметили, что такие путешественники из РФ могут оказаться в "чёрном списке".

"К россиянам предъявляют вопиющие требования подписать некое заявление с осуждением российских властей", — прокомментировали сотрудники посольства.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что с 19 сентября республика вводит ограничение на пересечение границы для граждан РФ, у которых есть шенгенские визы. По его словам, такие меры утверждены "в соображениях безопасности" как ответ на "российскую агрессию".