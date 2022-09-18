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19FortyFive: Россия может ударить по НАТО в ответ на поставку ATACMS Украине

Мир

Киев неоднократно просил у Запада оружие дальнего радиуса действия, однако в очередной пакет военной помощи оно так и не было включено. Американский аналитик Джек Бакби убеждён, что если США всё же передадут Украине дальнобойные баллистические ракеты ATACMS, то Москва ответит очень жёстко.

"Нежелание Байдена предоставить такие ракеты отражает его обеспокоенность тем, что Россия будет рассматривать любую поставку дальнобойного оружия как эскалацию", — заявил эксперт в издании 19FortyFive.

По мнению Бакби, в случае поставки ATACMS Киеву может начаться полномасштабное столкновение России и Запада. Он не исключает, что под удар российской армии попадёт не только Украина, но и страны НАТО.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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