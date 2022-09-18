Генерал Келлог: США принимают участие в конфликте на Украине, но отрицают это

Бывший советник по национальной безопасности США, генерал-лейтенант Кит Келлог прокомментировал ситуацию на Украине и отметил, что российская сторона на данный момент не рассматривает применение ядерного оружия.

Он полагает, что основное столкновение союзных сил России и Народной милиции и украинской армии произойдёт на юге страны, поскольку Киев неоднократно говорил о своих намерениях в отношении Крыма.

Келлог подчеркнул, что США направляют на Украину в качестве военной помощи современные виды вооружений, однако Вашингтон якобы не планирует становиться стороной конфликта.

"Я постоянно думаю: это сумасшествие! Мы уже предоставляем (Киеву. — Прим. ред.) 75% гуманитарной, экономической и военной помощи. Мы уже являемся стороной этого конфликта!" — заявил он в эфире Fox News.