ЦРУ назвало дату вторжения Китая на Тайвань

Заместитель директора ЦРУ США Дэвид Коэн заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин дал поручение своим военным подготовиться к захвату Тайваня к 2027 году, сообщает CNN.

По словам Коэна, Центральное разведывательное управление считает, что власти КНР приняли окончательное решение по поводу установления военного контроля над Тайванем.