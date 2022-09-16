Заместитель директора ЦРУ США Дэвид Коэн заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин дал поручение своим военным подготовиться к захвату Тайваня к 2027 году, сообщает CNN.
По словам Коэна, Центральное разведывательное управление считает, что власти КНР приняли окончательное решение по поводу установления военного контроля над Тайванем.
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