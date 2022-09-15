Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что новый постпред Евросоюза прибыл в Москву.
Ранее представительство Евросоюза в России возглавлял Маркус Эдерер. Однако он принял решение покинуть свой пост и уехал из Москвы.
"У нас же есть постпредство ЕС, и, что самое главное, прибыл новый постпред, которому дали возможность здесь работать", — сказала Захарова в эфире "Соловьёв Live".
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.