В МИД РФ сообщили о прибытии в Москву нового постпреда ЕС вместо Эдерера

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что новый постпред Евросоюза прибыл в Москву.

Ранее представительство Евросоюза в России возглавлял Маркус Эдерер. Однако он принял решение покинуть свой пост и уехал из Москвы.

"У нас же есть постпредство ЕС, и, что самое главное, прибыл новый постпред, которому дали возможность здесь работать", — сказала Захарова в эфире "Соловьёв Live".