Пентагон подавлен нынешним состоянием дел в американской армии. Военно-воздушные силы, ПВО и надводные боевые корабли не оснащены на достаточном уровне.
"Подводный флот ВМС США, важнейшее военное орудие Америки в Индо-Тихоокеанском регионе, составляет примерно 3/5 от должного размера", — сообщают аналитики американского издания The Wall Street Journal.
По их словам, плачевная ситуация складывается из-за задержек с техническим обслуживанием и производством. Чтобы изменить существующее положение дел Вашингтон намерен обратиться за помощью к частным верфям.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.