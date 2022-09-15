The Wall Street Journal: США теряют военную мощь, не справляясь с производством

Пентагон подавлен нынешним состоянием дел в американской армии. Военно-воздушные силы, ПВО и надводные боевые корабли не оснащены на достаточном уровне.

"Подводный флот ВМС США, важнейшее военное орудие Америки в Индо-Тихоокеанском регионе, составляет примерно 3/5 от должного размера", — сообщают аналитики американского издания The Wall Street Journal.

По их словам, плачевная ситуация складывается из-за задержек с техническим обслуживанием и производством. Чтобы изменить существующее положение дел Вашингтон намерен обратиться за помощью к частным верфям.