Читатели Spiegel: Европа многое потеряет, если продолжит "наказывать" Россию

Европейский союз столкнётся с сильнейшим кризисом, если продолжит "наказывать" Россию санкциями. Такое мнение выразили читатели Spiegel.

Немцы негативно отнеслись к заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала сохранять и ужесточать ограничительные меры в отношении Москвы. Они не согласились с её позицией о том, что ЕС только "победит", если будет принимать санкции против РФ.

"Европа многое потеряет, а американцы останутся с прибылью", — отметил один из читателей.

Другие подписчики издания поддержали его суждение. Как пояснил один из комментаторов, 90 процентов жителей стран ЕС лишились благосостояния ради "ядовитых геополитических интриг". Ещё один пользователь добавил, что победой Евросоюза "пока не пахнет", ведь европейские государства столкнулись с высокой инфляцией и энергетическим кризисом.

"Сложно представить, что ждёт нас в холодный период", — написал житель ФРГ.

Руководитель Еврокомиссии живёт в своём "параллельном мире", где ситуация в ЕС выглядит совершенно иначе, резюмировали читатели.