Украинское зерно нужно Европе для того, чтобы делать топливо

Тема вывоза зерна из Украины продолжает оставаться настолько острой, что даже Президенту России приходится заочно включаться в дискуссию по этому вопросу.

На Восточном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что с начала августа из почти ста судов, вышедших из портов Одессы, только два реально направились в страны, испытывающие дефицит продовольствия. Так в чём же дело? Куда в действительности уплывает основная масса украинской агропродукции?

Официальные разъяснения или нелепые оправдания

Слова Президента России украинская администрация сразу поспешила опровергнуть. Киев заявил, что, на самом деле, для стран, нуждающихся в продовольствии, отправлено не два судна, а несколько десятков. Видимо, Украина решила записать в свой гуманитарный актив все корабли, которые не пошли в Европу.

Но подтверждение словам Путина пришло с совершенно неожиданной стороны — от представителей ООН. Хотя, последнее время эта международная организация, призванная блюсти справедливость в мире, совсем и не жаловала Россию. Но в этот раз против правды сложно было идти.

7 сентября на брифинге для журналистов, пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, в частности, сказал:

Из портов страны были уже отправлены два корабля с зерном для Эфиопии и Йемена. А вскоре будет загружено третье судно Всемирной продовольственной программы (ВПП). Другие, в том числе коммерческие, корабли пошли в другие страны, там это зерно, возможно, перемелют в муку и отправят ещё куда-то

Последние слова "возможно" и "отправят ещё куда-то" красноречивее всего описывают ситуацию. Тем более, что отправка украинского зерна голодающим странам — это даже не какая-то добрая воля Киева. Всё зерно закуплено у Украины по инициативе и в рамках специальной продовольственной программы ООН. Киеву в этой сложной ситуации даже в голову не пришло сделать какие-то шаги навстречу.

Такая политика киевского режима наглядно свидетельствует о том, что лозунги о мировом голоде — это всего лишь навсего предлог и легенда для того, чтобы разблокировать одесские порты и отправить сельхозпродукцию согласно своей собственной экономической выгоде и интересам зарубежных бенефициаров.

Но ведь не ради же России пресс-секретарь ООН подтвердил слова Путина. Нет. Представители ООН сами оказались в роли оправдывающихся. Они не выполнили ту часть стамбульского соглашения, согласно которой с российской агропродукции тоже должны были быть сняты ограничения на вывоз за рубеж.

По этой причине в тот же день, когда Путин на Восточном экономическом форуме говорил свои знаменательные слова про украинское зерно, чиновникам из ООН пришлось срочно организовать в Женеве встречу своих представителей и российских дипломатов. Ещё бы, ведь Москва пригрозила прикрыть этот зерновой коридор.

Собственно говоря, этот брифинг и был организован, чтобы сообщить о том, что ООН работает над проблемой российского зерна. Но так как, кроме факта самой встречи, на поверхности результатов никаких нет, то пресс-секретарь ООН больше говорил про Украину. И, как мог, он всё-таки постарался извернуться и обелить Украину произнеся:

Тридцать процентов всех грузов направлено в страны с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего.

Нашёл-таки сотрудник ООН способ как "найти" в списке получателей украинского зерна беднейшие страны, чтобы убедить мировую общественность в добропорядочности киевского режима.

Итак, что мы имеем? Все оправдываются:

США говорят, что санкций против российского зерна никто не вводил;

Киев — голодающим зерно тоже идёт;

ООН утверждает, что работает над проблемой.

Прекрасно! А Москва в результате, как всегда, находится в вечном стратегическом ожидании — готова везти зерно, но никто не дает зелёный свет российским торговым кораблям.

Так кто же водит за нос Россию в вопросе украинского зерна?

Для того,. чтобы хоть что-то понять в этой теме, надо ответить на три простых вопроса:

Кто главный выгодоприобретатель украинской агропродукции?

Что именно, по факту, вывозится из портов Одессы?

На какие цели идёт эта продукция?

Искатели зерновой наживы

Ранее уже говорилось о том, кто сейчас играет на украинском сельхозрынке. В этом материале рассказывалось, что около трети сельхозземель Украины принадлежит крупным американским корпорациям, лидерам в области ГМО-продукции — Monsanto, Cargill, Dupont.

Но есть необходимость немного прокомментировать эту информацию.

Из этой тройки американских бизнес-гигантов, пожалуй, только Cargill — наиболее безобидная компания. Она в основном занимается реально пищевой продукцией, владеет элеваторами на Украине, портовым терминалом в Ростове-на-Дону. И даже уходить из России, несмотря на санкции, вроде как, не собирается.

Другие две компании имеют настолько подмоченную репутацию в мире, что многие ведущие страны отказываются от их продукции, а американские суды завалены исками на сотни миллионов долларов от бывших работников этих предприятий, пострадавших на вредном производстве.

Обе компании "прославились" участием в производстве ядерного и химического оружия. Например, жители Вьетнама могут сполна "возблагодарить" компанию Monsanto за выжженные химикатами леса во время войны. Тем более, что до сих пор эти территории не пригодны для сельского хозяйства. Всё самое нехорошее, что мы знаем об агротехнологиях, например, гормонах роста — это тоже всё про неё.

Про второго персонажа — концерн DuPont мы помним из рекламы 90-х — "Настоящий тефлон от фирмы "Дюпон" — это про сковородки с антипригарным покрытием из канцерогенного вещества. По заверениям руководства корпорации, тефлон с 2012 года не используется для изготовления антипригарных покрытый. Но среди экспертов существует мнение, что посуда с покрытием из более современных материалов ещё более опасна для здоровья.

Но не надо думать, что, если все эти компании формально американские, то именно США и защищает их интересы на Украине. Схемы владения собственностью в таких холдингах настолько сложны, что, порой, трудно разобраться, что и кому реально принадлежит. Например, Monsanto в 2018 году была полностью куплена немецким химико-фармацевтическим гигантом Bayer.

Отсюда неудивителен большой интерес Германии к Украине. И в этом смысле, наверное, можно понять, почему зерновой коридор проложен, прежде всего, в Европу.

Что и кому везёт Украина

На самом деле, не столь важно, кому принадлежит зерно. Гораздо важнее, какая конкретно продукция вывозится, и для каких целей.

Пресс-секретарь ООН на том же брифинге 7 сентября довольно обстоятельно разъяснил, что представляет собой сельхозпродукция, вывозимая из одесских портов.

К настоящему моменту 57% грузов составляет кукуруза, 22% — пшеница, 11% — продукты подсолнечника, 7% — ячмень и рапс, 1% — соевые бобы и 4% — другие продукты.

Всего, это более 2 млн тонн сельхозпродукции.

Если рассмотреть географию поставок, то среди главных получателей окажутся (в %):

Турция — 20

Испания — 15

Египет — 10

Китай — 7

Италия — 6

Южная Корея — 6

Иран — 5

Нидерланды — 5

Румыния — 4

Индия -4

Германия — 3

Судан — 3

Кения — 2

Йемен — 2

Израиль — 2

Ирландия — 1

Франция — 1

Джибути — 1

Сомали — 1

Рассматривая эти цифры, сразу надо оговориться, что экспорт сельхозпродукции из Украины идёт только через три одесских порта по Стамбульскому соглашению. Здесь не учитывается вывоз зерна через Дунайские порты, по железной дороге и автотранспортом.

Обращает на себя внимание тот факт, что лидер списка — Турция. Наверное, можно было бы заподозрить Эрдогана в том, что он воспользовался монопольным положением Турции как хозяина зернового коридора и решил погреть руки на перепродаже зерна. Отчасти, так и есть. Турция действительно перепродаёт зерно, правда уже в виде муки. И никакого криминала здесь нет. Турция является крупнейшим производителем муки в мире, занимая долю в 30% глобального рынка.

Если с Турцией более-менее всё понятно, то по поводу Евросоюза надо поразмышлять. Если сложить доли каждой европейской страны, представленной в списке получателей, то в сумме мы получим 35 процентов. В этом случае мы действительно можем говорить, что главным получателем украинской агропродукции оказываются вовсе не голодающие страны Африки и Азии, а вполне себе обеспеченные и богатые (пока ещё) страны Европы.

Но неужели Евросоюз так нуждается в украинском продовольствии?

На какие цели идёт зерно: на стол или в печку

Вряд ли кто из европейских потребителей чётко и честно скажет, для чего им так нужно украинское зерно. Да и мы не можем однозначно ответить на этот вопрос. Зная специфику зернового рынка, мы можем только предполагать, куда конкретно использован тот или иной вид продукта. Но, говоря о сельском хозяйстве, мы не должны забывать, что зерно в современном мире — это не только еда, но еще и топливо.

Мы в России эту двойственность продукции полей пока ещё не очень осознаём, а вот для Европы, болеющей "зелёной экономикой", любое растение — это топливо.

С начала 2000-х годов в мире вообще и в Европе в частности активно развивается биоэнергетика. Главными видами топлива для этой отрасли стали: биодизель и биоэтанол. Исходным сырьём для них может служить, по большому счёту, любая растущая в поле сельхозкультура. Но по экономической эффективности наиболее популярные растения для биотоплива — кукуруза, рапс, соя, продукты подсолнечника (растительное масло).

И, как раз, эти агрокультуры мы и видим в украинском списке. Причём, кукуруза лидирует с большим отрывом, и это объяснимо. Кукуруза — наиболее популярное сырье для производства биоэтанола.

Даже пшеница — не случайный гость в этом потоке. По эффективности использования в качестве сырья для биотоплива пшеница не так уж много уступает кукурузе.

Несколько слов нужно сказать и о рапсе. Это растение для Украины — довольно новая культура. Её активное возделывание началось в 2000-х годах, и сейчас Украина входит в десятку стран по выращиванию рапса и изготовлению масел на его основе.

И, кстати, рапсовой специализации Украина во многом обязана той же Германии. Именно немецкие специалисты привезли на украинскую землю новые сорта рапса, внедрили западные агротехнологии и методики хозяйствования. До этого украинские фермеры рапс не очень жаловали: корм для скота получался никудышный, для питания людей тоже не подходил.

Теперь это выгодная для возделывания экспортная культура. Ежегодный уровень производства в Украине порядка 2,5-3 млн тонн. Это в 5 раз больше, чем было в 90-е годы. Ну и теперь это совсем другой сорт рапса, который активно покупается Европой и используется, в значительной мере, как энергетическое сырье.

Ну и завершает эту логику тот факт, что Испания — второй в списке получатель украинского зерна и один из лидеров Европы по производству биотоплива.

Все эти факты говорят о том, что, да, украинское зерно — это вопрос голода, но только голода не физиологического, а энергетического.

Специализацию Украины на производстве энергетических культур стали закладывать западные игроки. К слову сказать, все зерновые трейдеры Украины имеют оффшорную прописку. За исключением одной компании — "Нибулон", собственник которой, Алексей Вадатурский, погиб в конце июля в Николаеве на балконе своего дома от ракетного удара неясного происхождения. Комментарии здесь излишни.

Может показаться, что роль украинской агропродукции в топливно-энергетическом потреблении Европы чересчур надумана. Но не надо забывать, что сейчас, в 2022 году, в условиях глобального противостояния Запада и России перспективы Европы в обеспечении газом и нефтью остаются туманными. И в условиях дефицита традиционных углеводородов спрос на биотопливо будет расти ещё больше. И даже, возможно, дойдёт до ажиотажного уровня. Поэтому сейчас украинский зерновой кейс для Европы имеет ключевое значение.

Быть или не быть

Можно долго спорить о глобальной перспективе использования биотоплива, ведь его производство требует большого количества пахотных земель, в ущерб производству чисто продовольственных агрокультур. Но для Запада есть страны, которые ему не жалко.

И в этом смысле Украина для него — одна из самых главных энергетических плантаций. Запад будет "драться" за неё до конца, либо искать компромисса с Россией. Просто отступить он явно не намерен. Но вот вопрос — нужна ли Европе выжженная украинская земля? Если Запад будет чувствовать, что совсем проигрывает, он вполне может пожертвовать Украиной, в смысле "не доставайся ты никому".

Россия, напротив, никогда не отказывалась от цивилизованного взаимодействия в бизнесе с западными игроками. Порой даже кажется, что Москва чрезмерно активно пропагандирует такой подход: совместно торговать и производить — лучше, чем конфликтовать.

Правда, Запад к такому компромиссу, похоже, ещё не готов. Может, действительно, закрытие Россией зернового коридора позволит быстрее прийти к "взаимопониманию" с Европой.

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