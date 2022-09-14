В Армении проходит акция с требованием отставки Пашиняна

У здания парламента в Ереване проходит акция с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.

Акция немногочисленная, однако у входа в здание полиция выставила оцепление. Один из организаторов протестов Эдгар Казарян заявил, что провёл ночь с несколькими добровольцами у парламента.