У здания парламента в Ереване проходит акция с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.
Акция немногочисленная, однако у входа в здание полиция выставила оцепление. Один из организаторов протестов Эдгар Казарян заявил, что провёл ночь с несколькими добровольцами у парламента.
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