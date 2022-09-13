Офис президента Зеленского: Харьковская область вновь осталась без света

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Харьковская область снова осталась без электричества. Харьковский метрополитен также приостановил движение из-за технического сбоя, передаёт РИА Новости.