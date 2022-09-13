В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Харьковская область снова осталась без электричества. Харьковский метрополитен также приостановил движение из-за технического сбоя, передаёт РИА Новости.
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